Grande Fratello, spunta un vecchio tweet (critico) di Mirko Brunetti su Alfonso Signorini: cosa ha scritto

di Marta Goggi

Mirko Brunetti è stato da poco eliminato dal Grande Fratello. Il triangolo tra lui, Greta Rossetti e Perla Vatiero ha decisamente interessato il pubblico, che sembra, però, aver punito Brunetti per la sua indecisione in amore, scegliendo uqinid i non salvarlo dall'eliminazione.

Il tweet

In questi giorni Mirko sta tornando alla vita di sempre, ma sembra non essersi ancora del tutto ripreso dall'eliminazione e dall'esperienza vissuta all'interno della Casa. L'attenzione del web, adesso, si è indirizzata anche verso un vecchio tweet di Mirko Brunetti in cui l'ex gieffino appare decisamente critico nei confronti del conduttore del Gf. «Alfonso Signorini moralista ed incoerente», son queste le parole di Brunetti che risalgono al 2020. Cosa ne penserà il conduttore in merito?

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 17:09

