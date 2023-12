Grande Fratello, Perla Vatiero e il giallo dell'aereo sulla Casa: arriva la smentita

di Marta Goggi

L'aereo arrivato ieri sopra la Casa del Grande Fratello ha fatto sorgere diversi dubbi a Perla Vatiero. Nel messaggio c'era scritto: «L’amore vero è immortale! Angi e Ciro + Perletti». La gieffina ha pensato che ci fosse anche lo zampino di Mirko Brunetti nella sorpresa, ma è da poco arrivata la smentita.

L'ipotesi di Perla

Nella notte, parlando con Letizia, la Vatiero ha espresso la sua teoria riguardo all'aereo: «Non è la scritta in sé per sé, ma quella presenza e la partecipazione di Angi e Ciro, cioè, Angi e Ciro equivale a quella persona (Mirko brunetti, ndr). Non è che Angi e Ciro si svegliano la mattina…tengono conto anche di quella persona. Perché comunque gli vogliono bene». Perla sembrerebbe quindi convinta che quel messaggio abbia un significato importante, che magari contempla anche un riavvicinamento a Mirko.

La smentita

Sui social è da poco arrivata la smentita di quanto ipotizzato dalla Vatiero, ovvero un coinvolgimento di Mirko.

