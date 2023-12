GF, il fratelllo di Greta vuole fidanzarsi con Perla: la rivelazione di mamma Rossetti

di Alessia Di Fiore

Al peggio non c'è mai fine... vale anche per il gossip. Al Grande Fratello il triangolo amoroso più famoso della televisione, composto da Mirko Brunetti e le sue ex fidanzate Greta Rossetti e Perla Vaterio, continua ad attirare l'attenzione del pubblico.

I tre, prima protagonisti di Temptation Island e poi approdati al Grande Fratello, hanno destato nel pubblico un fortissimo interesse, che continua a crescere nonostante l'eliminazione di Mirko dal programma.

Intrigo al Grande Fratello

L'ormai ex concorrente, infatti, sembrerebbe essere più presente che mai, e non perde occasione, anche da fuori, per confrontarsi in modo acceso con le sue ex fidanzate.

Persino i familiari dei concorrenti hanno avuto modo di intervenire all'interno della vicenda, una delle quali è stata proprio la mamma di Greta Rossetti, che in una intervista a Turchesando, ha sfruttato l'occasione per dire la sua su Mirko Brunetti esprimendo il suo disapputo e disprezzo nei confronti del concorrente.

Non sono mancate anche le critiche nei confronti di Perla, rivale della figlia, ritenendo che quest'ultima giocasse un po' troppo a fare la vittima per mettere in cattiva luce Greta.

Ma poi arriva la rivelazione più scioccante, sembrerebbe che Josef, il fratello della Rossetti, abbia mostrato, nel corso del programma, un certo interesse per la Valerio, e a confermarlo è stata proprio sua mamma:

«Mio figlio dice che Perla è la sua ragazza ideale, mi ha detto che quando esce inizierà a corteggiarla», ha raccontato Marcella Bonifacio.

Affermazione che ha gettato non poco scompiglio tra il pubblico del programma, che ha ritenuto strano che il fartello di Greta, fosse interessato alla rivale della sorella, ma soprattutto ci si chiede se Signorini deciderà di farlo presente alle due concorrenti.

