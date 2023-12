Grande Fratello, Greta Rossetti rivela: «Se Mirko Brunetti viene a prendermi esco subito dalla casa»

di Redazione web

Greta Rossetti è entrata nella casa del Grande Fratello qualche settimana fa e, prima di fare il suo ingresso in gioco, aveva dichiarato sui social che non si sarebbe intromessa nel percorso di Mirko Brunetti e soprattutto nel suo riavvicinamento all'ex storica Perla Vatiero, dato che, dopo l'ultimo confronto si riteneva più che single. Tuttavia, ora che l'ex gieffino ha abbandonato la casa, Greta sembrerebbe avere dei ripensamenti sulla loro relazione, tanto da dichiarare che per lui sarebbe anche disposta a lasciare il gioco.

La confessione di Greta Rossetti

Greta Rossetti si stava confidando con le amiche Rosy Chin e Monia La Ferrara alle quali ha detto: «Io non so che cosa pensi lui. Se domani mi dice "usciamo insieme, esci da qui?". Se viene qui e mi dice "torniamo insieme ed esci", io esco subito. E se, invece, viene qui e mi dice "torniamo insieme, ma adesso goditi il tuo percorso io dico di no". Se lui mi vuole e mi viene a prendere io esco.

Io ho sempre frequentato ragazzi molti diversi da Mirko. Eppure con lui è speciale.

Greta: “[…] se mi dice esci, io sabato esco con lui”#Perletti | tralasciando la mia preferenza per Perla, mi dispiace che una ragazza arrivi ad annullare se stessa per altri. NON è amore questo, ma aggrapparsi ad un’illusione per non sprofondare. #GrandeFratello — LadyKiss (@VaneGenevieve) December 13, 2023

Le parole di Greta Rossetti

Infine, Greta Rossetti ha concluso il suo discorso dicendo: «Ma non è un gioco, io mi sento davvero legata. Io adesso vorrei sapere come sta lui. Mi piacerebbe saperlo. Se lo avessi qui gli chiederei subito come sta. A livello umano voglio sapere se sta bene. Quando è tornato qui nemmeno mi ha salutato. Non ha detto nemmeno un ciao e questo un po’ mi ha ferito. Però non fa nulla, il legame è altro, è forte e non si spezza per questo».

