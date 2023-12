Grande Fratello, Mirko e Greta al falò di confronto. Poi l'avvicinamento a Vittorio, mentre Perla è in lacrime

Il triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta sta per scoppiare. L'ex fidanzato non ha accolto di buon grado l'ingresso della ex tentatrice, mentre l'ex fidanzata è scoppiata in un pianto liberatorio a fine puntata.

Il Grande Fratello ha messo in seria difficoltà i due concorrenti che si sono visti entrare nella Casa la "terza incomoda" Greta Rossetti. Mirko e Perla stavano cercando un riavvicinamento dopo numerosi chiarimenti, ma l'ingresso della modella sembrerebbe aver frenato il tutto. Durante i primi giorni in casa, il ragazzo ha deciso di parlare con Greta, in totale stile Temptation Island per poter andare avanti nel gioco.

Andiamo a scoprire che cosa si sono detti e lo strano avvicinamento a Vittorio della ragazza...

