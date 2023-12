Grande Fratello, Greta si sfoga dopo l'addio a Mirko e confessa: «Mio papà è stato in carcere»

di Dajana Mrruku

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 16 dicembre, è stata molto difficile per Greta Rossetti che ha dovuto dire addio definitivamente a Mirko Brunetti che ha chiuso la loro storia d'amore in collegamento dal suo hotel a causa del COVID. Dopo la puntata, Greta si è lasciata andare ad alcune confessioni personali con Federico Massaro, tra cui alcune sul papà che è stato in carcere.

Andiamo a leggere che cosa ha rivelato sotto le coperte con Federico.

Greta, la confessione sul papà

«Io ho affrontato cose molto grosse, sono stata dietro a mio padre a cui sono successo cose grosse, che a confronto queste qui sono nulla. Ho passato queste situazioni molto forti e nulla mi spaventa più adesso. Io ora sono reclusa qui al Grande Fratello, ma lui era recluso da un’altra parte. E ovviamente non c’è proprio paragone tra me e papà.

