Grande Fratello, ex vincitore: «Ecco come ho speso i soldi della vincita, ho pagato una penale per non andare a Buona Domenica»

Era la seconda edizione dei un reality show, uno dei primi in Italia e a vincerlo era un ragazzo di 26 anni, Alessandro Lukacs. Il Grande Fratello era una vetrina televisiva non ancora conosciuta e le dinamiche autoriali che il pubblico ha imparato, all'epoca non si sapevano: tutto era più spontaneo, o almeno così la pensa il pubblico a casa.

Il giovane Alessandro ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog, in cui ha svelato cosa ha fatto con i soldi della vincita.

I soldi della vincita

«Ho partecipato per noia e per caz*eggio. Avevo 26 anni, venivo da un lungo periodo di studi tra medicina e odontoiatria e avevo voglia di staccare per un po’. Mi iscrissi per gioco, non credendoci troppo. Non avevo la sensazione che potessero realmente prendermi. Non c’erano i social e internet era molto diverso da oggi. Mi apparve casualmente un banner del programma e cliccai per curiosità. Lasciai scritti i miei contatti; dopo pochi giorni mi chiamarono. Volevo fare il dentista e alla fine quello ho fatto. Con i guadagni del GF non mi sono comprato moto, orologi o auto, ma ho investito tutto in corsi di studio e di formazione. E pagai delle penali. La mia intenzione era quella di farmi 2-3 mesi di vacanza, volevo cambiare momentaneamente aria e scelsi la maniera più folle per farlo. Avrei potuto optare per un viaggio, invece scelsi un’esperienza che fosse strana da raccontare. I concorrenti avevano dei contratti che duravano fino al giugno successivo. Dovevi andare in alcune trasmissioni, tra cui Buona Domenica.

«Non mi piaceva fare spettacolo, non era e non è il mio ambiente. Oltretutto, significava stare a Roma il sabato e la domenica e io nei weekend volevo dedicarmi allo snowboard in montagna. Buona Domenica non era nelle mie corde. Sia chiaro: mi sono divertito da morire, ma facendo ciò che piaceva a me. Ho preso il meglio di quello che si poteva prendere», ha concluso Alessandro, felice del suo percorso e delle sue scelte post reality.

