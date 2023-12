Grande Fratello, Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi, mima uno schiaffo: «Se trova il maschio sbagliato...». A rischio squalifica?

di Dajana Mrruku

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi hanno cercato a lungo di preservare una pace molto debole che oggi, 9 dicembre, è andata in frantumi. Durante la prima fase del Grande Fratello il rapporto tra i due era ai ferri corti, ogni giorno era motivo di una nuova litigata. Ma in questa seconda parte, i fan speravano di poter contare su una tregua. Purtroppo, le parole pronunciate da Varrese oggi verso la Luzzi hanno scatenato i fan sui social che hanno mandato in trend l'hastag #VarreseFuori.

"...Trova il maschio sbagliato, come me... il maschio si gira e fa così" (*gesto di una sberla in bocca*)



Chiediamo la squalifica per Massimiliano Varrese.



Questi messaggi NON DEVONO PASSARE! #GrandeFratellopic.twitter.com/dUAXT3IVIj — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 9, 2023

Il gesto di Varrese

«Ci urino sopra», «Ci vuole un esorcista», «Ha il male dentro Beatrice», sono solo alcune delle frasi che Massimiliano Varrese ha detto agli altri inquilini della casa, riferendosi a Beatrice Luzzi.

Varrese mima lo schiaffo

«Se trova il maschio sbagliato, il maschio si rigira e fa così (mima il gesto di uno schiaffo, ndr)», questa è la frase che ha scatenato l'hastag e la richiesta di squalifica nei confronti dell'attore.

«In un momento così delicato, queste affermazioni non possono passare, ma devono essere punite», ha scritto un utente, facendo capo a numerosi commenti simili. Che cosa succederà? Non ci resta che aspettare questa sera per scoprirlo...

