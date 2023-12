Grande Fratello, il figlio di Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini dopo la "grazia" a Varrese: cosa ha detto

di Dajana Mrruku

Alfonso Signorini ha deciso di richiamare all'ordine Massimiliano Varrese dopo le esternazioni decisamente fuoriluogo nei confronti di Beatrice Luzzi, al limite della violenza psicologica. Sui social ne hanno richiesto la squalifica, ma il conduttore ha giustificato dicendo che «sarebbe stato più facile mandarlo a casa, noi vogliamo mandare un messaggio». Decisione non condivisa dal pubblico a casa e, a quanto pare, neanche da Valentino, il figlio più grande di Beatrice.

Andiamo a leggere che cosa ha detto.

La reazione di Valentino

Il figlio di Beatrice Luzzi è intervenuto spesso sui social per dare supporto alla mamma e per difenderl dagli attacchi dei nemici, primo fra tutti Massimiliano Varrese: «Lui non è un uomo», sono state le parole di Valentino, sussurrate all'orecchio della mamma quando la settimana scorsa le ha fatto la sorpresa.

E mentre Massimiliano si scusa per l'atteggiamento irrispettoso e al limite del sopportabile, Valentino ha chiarito la sua posizione con due semplici parole: «Verba volant».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 13:25

