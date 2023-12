Grande Fratello, Cesara Buonamici rivela cosa pensa dei concorrenti: «Forse non dovrei dirlo ma…»

di Cristina Siciliano

Mancano pochi giorni per un nuovo imperdibile sabato sera in compagnia del Grande Fratello. Nell'attesa, Cesara Buonamici, opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini ha espresso la sua opinione in merito ai concorrenti di questa nuova edizione (giudizi sia positivi che negativi). L'opinionista ha infatti rivelato anche il nome del suo «concorrente preferito». Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici super diretta. L'opinionista ha criticato Beatrice Luzzi definendola "too much" e ha rivelato di avere una simpatia per Giuseppe Garibaldi. «Beatrice Luzzi per me è troppo too much - ha spiegato Cesara Buonamici a Pomeriggio Cinque -.

L'opinionista ha concluso: «Ammetto, mi sto appassionando alle loro storie. Poi ce ne sono delle nascenti e io sono molto curiosa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 15:33

