Elisabetta Gregoraci, fuga di Natale in Kenya con Flavio Briatore: chi c'è con loro?

di Cristina Siciliano

Elisabetta Gregoraci in bikini sta trascorrendo alcuni giorni in Kenya insieme al figlio Nathan Falco e a Flavio Briatore in un lussuoso resort dell'ex marito. A svelare che i tre sono insieme è stata proprio la conduttrice che attraverso le sue Instagram stories ha pubblicato un video dove è possibile notare la conduttrice mentre gioca a bocce sulla sabbia insieme al figlio Nathan e Flavio: un match familiare dove non è mancata un po' di sana competizione.

Elisabetta Gregoraci in Kenya

«Affiniamo la tecnica, secondo voi chi vince?». Sono queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto a corredo di un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. La conduttrice si è mostrata in bikini rosa mentre gioca a bocce sulla spiaggia. «Ho vinto. Nathan vuoi la rivincita», ha scritto Elisabetta Gregoraci a corredo di un'altra foto.

Prima di partire per la meta esotica, Elisabetta Gregoraci, Nathan e Briatore hanno festeggiato in anticipo con una cena insieme alla sorella della conduttrice e alla sua famiglia

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 17:52

