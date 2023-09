Elisabetta Gregoraci, il look alla Mostra del Cinema di Venezia

Elisabetta Gregoraci ha destato qualche perplessità con il suo look sul red carpet a Venezia. Ospite alla Mostra del Cinema nella sua 80esima edizione, l'ex moglie di Flavio Briatore ha trovato il modo per far parlare di sé. A creare problemi, infatti, pare sia stato l'abito scelto per la serata che, secondo i suoi fan, non aveva nulla a che vedere con l'eleganza dimostrata l'anno scorso.

Scopriamo insieme perché.

L'abito della discordia

L'abito di Elisabetta Gregoraci è una creazione della stilista Luana Polimeni e fa parte di 'Oroscenza', una collezione di alta moda dedicata alla forza delle donne. Taglio a sirena, maniche lunghe, total black in sera, il vestito aveva un dettaglio, però, che ha lasciato a bocca aperta tutti e, per molti, non ha rappresentato un tocco di stile, ma addirittura è stato paragonato ad un'«orata al cartoccio».

Elisabetta Gregoraci a Venezia con una sorta di orata al cartoccio sulla tetta. Se la vedono quelli di Vanity, altro che pagelle! pic.twitter.com/1wUHfoDwur — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 7, 2023

Il red carpet di Elisabetta Gregoraci

Una coppa d'oro rigida a forma di conchiglia copriva un seno di Elisabetta Gregoraci che, con disinvoltura, lasciava cadere la scollatura profonda per mostrare il particolare scultoreo dell'abito.

Il vestito ha diviso in due le opinioni: da un lato c'è stato chi ha reputato il suo outfit completamente fuori luogo, di cattivo gusto e non molto elegante e chi, invece, ha sostenuto la scelta della showgirl e conduttrice, in quanto lo indossava con stile e il particolare voleva veicolare un messaggio e cioè una rivoluzione sociale affidata alla durezza che rappresenta il dettaglio scultoreo simbolo di forza e coraggio nelle donne.

Tutto sommato però, Elisabetta Gregoraci si è aggiudicata la sufficienza dall'opinione pubblica.