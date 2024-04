Ludovica Valli e la gravidanza: «Ho la pressione così bassa, non riesco a fare niente»

di Cristina Siciliano

Non succede spesso, ma uno degli inconvenienti che possono comparire in gravidanza è la pressione bassa. Lo sa bene Ludovica Valli, influencer ed ex tronista di Uomini e donne, già mamma di Otto e Anastasia, che è in attesa del terzo bebè, sempre frutto dell'amore con Gianmaria Di Gregorio.

La sorella di Beatrice Valli ha un rapporto molto stretto con i suoi follower che considera come una seconda famiglia e, infatti, proprio nelle sue ultime Instagram stories ha spiegato di avere «la pressione così bassa da non riuscire a fare niente».

Lo sfogo di Ludovica Valli

«Stamattina presto post doccia (l'ho fatta di nuovo sperando di riuscire a riprendermi) ho messo a nanna Ottino e sono ancora qui nel letto con con lui - ha scritto Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -.

«Ci sono dei giorni che mi sveglio con tanta energia altri come oggi che davvero non riesco a reggermi in piedi - ha concluso Ludovica Valli -. Io non mi sopporto quando sono in questo stato. Mi sento inutile e mi dispiaccio per questa cosa. Non è sempre così ma quando ho questi giorni per me è davvero bruttissimo».

Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio

Ludovica Valli e il suo compagno, Gianmaria Di Gregorio sono legati dal 2019: un amore forte che ha cambiato la vita dell'influencer che si è fatta conoscere con la sua partecipazione a Uomini e donne e Temptation Island. La coppia ha due figli: Anastasia, nata nel 2021 e Otto, arrivato nel 2023. Oggi i due genitori aspettano un terzo bebè.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 14:32

