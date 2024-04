«Ludovica Valli, non fai niente tutto il giorno»: lei risponde alle critiche sui social

di Cristina Siciliano

Quando si ha più di un bebè, le responsabilità, l'impegno e l'ansia non solo raddoppiano ma addirittura si moltiplicano esponenzialmente. Fare la mamma non è proprio una passeggiata e lo sa bene anche Ludovica Valli che, dopo Anastasia e Otto, è in attesa del terzo figlio. La sorella di Beatrice Valli ha un rapporto molto stretto con i suoi follower che considera come una seconda famiglia tant'è che proprio nelle ultime ore ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in risposta a chi continua a criticarla dicendo che «non fa niente tutto il giorno».

Lo sfogo

Ludovica Valli è stata di nuovo costretta a mettere a tacere gli hater che insultano e criticano il suo stile di vita perché vive una vita «sempre a casa». L'influencer avrebbe potuto semplicemente ignorare questi commenti ma non ha resistito ed ha pubblicato un video social.

«Comunque quando alcune volte leggo commenti di persone del tipo "ma tu sei tutto il giorno a casa e non fai un ca**o" oppure che "lavoro è il tuo, non fai niente", vi giuro che vorrei avere le telecamere h24 in casa mia - ha scritto Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -.

