Loredana Lecciso: «No all'Isola dei Famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ho risposto così...»

«Ho detto no all'Isola dei famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all'altro ed è bello cosi». Lo confessa Loredana Lecciso a Monica Setta, ospite di Storie di donne al bivio nella puntata di sabato 14 aprile, alle 13 su Rai 2. Dopo mesi di silenzio, Loredana si lascia andare a confidenze intime in tv e conferma di essere stata contattata dall'Isola dei famosi per la nuova edizione in partenza con Vladimir Luxuria.

Loredana Lecciso all'Isola, cosa ha rivelato lei

A quattordici anni dalla sua prima Isola, Lecciso ci ha pensato su. «Sarebbe stato forse il momento ideale - dice - ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante».

Loredana Lecciso e Al Bano, le nozze

Quanto alle possibile nozze, Loredana ammette che Al Bano le ha chiesto di sposarlo. «Ci abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d'amore più intensa che possa esserci.

