Sara Tommasi: «Per quel porno mi diedero droga dello stupro. Bipolarismo e cocaina, sono uscita da un incubo»

Sara Tommasi torna in tv nella puntata di Storie di donne al bivio in onda mercoledì 17 aprile su Rai2 dopo l'inferno vissuto negli ultimi anni tra porno, violenze, ricoveri coatti e un periodo in clinica psichiatrica. Classe 1981, umbra, laureata alla Bocconi, Sara è stata letterina e soubrette di Quelli che il calcio, ma ha fatto anche cinema e teatro: tra i primi 'naufraghi' in una delle prime edizioni dell'Isola dei Famosi, visse un periodo di grande popolarità, prima di una rovinosa caduta.

Dal bipolarismo alla droga

«Nel 2012 al culmine del mio successo scopro di essere malata e di avere un grave disturbo bipolare», racconta a Monica Setta. «Mia madre che ho perso recentemente durante il Covid - racconta - mi pregava di smettere e curarmi. Ma io non volevo rinunciare ai soldi e alla popolarità. Per andare avanti prendevo cocaina unita anche ai super alcolici dei party mondani a cui presenziavo. Dopo un anno non era più io».

«Ormai totalmente divorata dalla malattia sono finita in un giro di delinquenti che mi hanno drogata per farmi girare un film pornografico.

Il riscatto e l'amore

«Pensavo di non farcela - prosegue -. Hanno temuto che potessi togliermi la vita e invece mi sono tirata fuori e tre anni fa mi sono innamorata di Antonio Orso che ho sposato in pieno Covid con una cerimonia molto intima. Antonio è la mia rinascita. Avrei voluto avere subito un figlio da lui, ma nell'ottobre scorso sono stata operata all'utero e non posso diventare mamma. Stiamo pensando all'adozione. Ho denunciato tutti e in parte quel materiale porno è stato rimosso, in altri casi esiste ancora. Ma oggi sono una donna diversa: vivo tra l'Italia e Sharm el sheik sul Mar Rosso, dove con Antonio lavoriamo a nuovi videoclip e progetti».

