Sara Tommasi, bikini da urlo a Sharm el-Sheikh. Pioggia di commenti: «Sei stupenda»

di Redazione web

Sara Tommasi in bikini fa sognare i fan. La ex soubrette e ex concorrente dell’Isola dei Famosi vive a Sharm el-Sheik con il compagno, l'imprenditore Angelo Guidarelli. E sui social non si nega mai ai suoi follower, ai quali regala scatti da impazzire, dimostrandosi finalmente felice e in salute. Per ultima, una foto in riva al mare, sorridente e in bikini, che le è valsa migliaia di "like" e "commenti".

Sara Tommasi a Le Iene racconta l'incubo della malattia: «La mia medicina? Una striscia di coca»

Sara Tommasi e l'incubo del video hard: «Fui drogata e minacciata. Ora vivo felice a Sharm el-Sheikh»

Sara Tommasi, fan in delirio

Tantissimi i commenti dei fan alla foto di Sara Tommasi. «Prova costume brillantemente superata», le scrive un utente. «Sei stupenda», commenta un altro. «Sei una donna meravigliosa, di una sensualità unica, di una classe travolgente e hai uno sguardo e un fisico semplicemente pazzeschi», scrive un altro. Sara Tommasi in Egitto ha trovato la sua oasi felice, dove costruirsi una vita nuova e fare pace col passato. Recentemente ha pubblicato una foto in costume, scherzando sul ritorno del programma "Ciao Darwin". «Pronta per fare Madre Natura», aveva detto.

La malattia

Recentemente è stata protagonista di un monologo a Le Iene, nel quale ha parlato della malattia che l'ha colpita. «11 anni fa mi hanno diagnosticato un grave disturbo bipolare: quando ne soffri puoi non accorgerti di stare male, ma gli altri si accorgono che non sei più tu. Io non mi sentivo malata, non volevo esserlo. Avevo successo, non volevo diventare una perdente. Così ho negato la malattia, ho rifiutato le cure e l’aiuto della mia famiglia. Ho permesso alle persone sbagliate di approfittarsi di me», spiega Sara, dicendo a cuore aperto quello che ha vissuto e ammettendo di aver preso una brutta strada. «Ho iniziato ad assumere droga, in quel periodo una striscia era la mia medicina, la cosa più deliziosa. Sono finita sul set di un film hard senza capire come. Non ero in me. E ancora oggi qualcuno non capisce che in quella storia io sono la vittima», ha detto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 09:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA