Ludovica Valli parla della sorella Beatrice e sbotta: lo sfogo social

Ludovica Valli è tornata a parlare del suo rapporto con le sorelle, in particolare con Beatrice. Più volte l'ex tronista di Uomini e donne ha confermato la distanza con la sorella maggiore. In risposta alle domande ricevute dai follower nelle sue Instagram stories, Ludovica nelle ultime ore, ha confermato che lei e sua sorella hanno «vite, pensieri e mille cose diverse».

Il rapporto tra le due è dipeso soprattutto da una forte incompatibilità caratteriale. Lo sfogo social di Ludovica Valli è nato dopo che lei ha pubblicato una frase nelle sue Instagram stories: «Peggio di chi ostenta ricchezze che non ha c'è chi ostenta valori e mentalità che non gli appartengono». Alcuni follower hanno così ipotizzato che Ludovica si riferisse alla sorella Beatrice.

Lo sfogo di Ludovica Valli

«Avete detto così anche mesi fa su cose che metteva lei - ha sottolineato Ludovica Valli nelle sue Intagram stories -.

L'ex tronista di Uomini e donne ha aggiunto: «Io vivo e lascio vivere, forse non vi è molto chiaro o forse non mi conoscete abbastanza quindi giudicate senza sapere, come le persone ignoranti. Non ho mai finito e non comincerò ora. Chi ero e chi sono l'ho sempre mostrato a tutti nel bene e nel male. Non fingo per situazioni che porebbero farmi comodo. Me ne frego tanto».

