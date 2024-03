Ludovica Valli incinta del terzo figlio, la foto del pancione: «Di sera sembro di 7 mesi»

di Cristina Siciliano

Ludovica Valli già mamma di Anastasia e Otto, entrambi nati dall'amore con Gianmaria Di Gregorio, è in attesa del terzo figlio. La sorella di Beatrice Valli ha un rapporto stretto con i suoi follower che considera come una famiglia. Infatti dedica la maggior parte del tempo al racconto della sua routine quotidiana. Al momento non si conosce né il sesso del bebè né la presunta data del parto. Proprio nelle ultime ore Ludovica ha pubblicato un selfie allo specchio che mostra il suo pancione. «La sera sembro di sette mesi però». Sono queste le parole che l'influencer ha scritto a corredo dello scatto. Poco dopo, Ludovica pubblica un altro video dove spiega cosa è successo ad Otto durante la notte.

Ludovica Valli su Instagram

Ludovica Valli, ha raccontato attraverso alcuni video nelle sue Instagram stories, cosa è successo al piccolo di casa durante la notte. «Otto stanotte ci è volato dal letto ed è caduto - ha spiegato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -.

La coppia

Ludovica Valli e il suo compagno, Gianmaria sono legati dal 2019: un amore forte che ha cambiato la vita dell'influencer, che si è fatta conoscere con la sua partecipazione a Uomini e donne e Temptation Island. La coppia ha due figli: Anastasia, nata nel 2021 e Otto, arrivato nel 2023.

