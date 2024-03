Fedez, Lino Banfi sulla torta di compleanno per la figlia Vittoria: la rivisitazione di Elsa è esilarante

di Dajana Mrruku

Il compleanno di Vittoria è arrivato e mamma Chiara Ferragni e papà Fedez hanno deciso di mettere da parte diffide e guerre tra avvocati divorzisti per far trascorrere un pomeriggio "quasi" normale insieme ai loro genitori e agli amici, come successo qualche giorno fa con il primogenito Leone. Festa a tema "Pocoyo" per la piccola Vitto che sembrava felicissima di passare qualche ora con i suoi amici e suo papà. Fedez ha voluto condividere alcuni scatti che lo ritraggono insieme ai suoi figli, sempre voltati di spalle per non mostrare il loro viso.

Tra le foto, in motli hanno notato un dettaglio, una seconda torta "fuoritema", solo per la piccola Iaia.

La torta fuoritema e il dettaglio di Lino Banfi

La festa di compleanno di Vittoria è stata teatro dell'incontro tra Fedez e Chiara Ferragni, dopo i rumor sui presunti tradimenti di lui.

