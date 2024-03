Fedez, gli insoliti auguri di compleanno a Leone e per la festa del papà: una foto col premio Nobel. Cosa significa

di Dajana Mrruku

Fedez è stato recentemente a Londra per alcuni impegni e non si sa se sia tornato a Milano in occasione della Festa del papà, ma anche del sesto compleanno del suo primogenito, Leone. Il piccolo ha trascorso la notte a casa con mamma Chiara Ferragni che gli ha rivolto una dolce dedica allo scoccare della mezzanotte, mentre papà Fedez ha deciso di fare gli auguri al figlio questa mattina in un modo piuttosto insolito.

La dedica di papà Fedez

Non ci sono state dedice al miele né foto insieme. Piuttosto Fedez ha condiviso una foto insieme al premio Nobel Yunus e una promessa per il futuro: «Onorato di aver conosciuto il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus ideatore del microcredito moderno anche conosciuto come il banchiere dei poveri.

Alla fine del post, il rapper milanese ha voluto fare gli auguri per la festa del papà e dedicare un pensiero al figlio: «Buona festa a tutti i papà e auguri al mio piccolo grande Leone».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 12:08

