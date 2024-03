Chiara Ferragni, sua la prima dedica per il compleanno di Leone: «Diventare tua mamma il momento più magico»

di Dajana Mrruku

Oggi è un giorno speciale per la famiglia di Chiara Ferragni e Fedez, oltre a essere la festa del papà, è anche il sesto compleanno del loro primogenito, Leone. In attesa della grande festa con tutti i parenti dove non si sa ancora se mamma e papà presenzieranno insieme, ponendo fine una volta per tutte ai rumor che vogliono il divorzio dei Ferragnez, Chiara Ferragni è stata la prima tra i due genitori a pubblicare una dedica al figlio, che l'ha resa mamma per la prima volta.

La dedica di mamma Chiara

Di fronte ai figli tutti i problemi si annullano e Chiara Ferragni lo sa molto bene. L'imprenditrice digitale ha cercato spesso un porto sicuro tra gli occhioni azzurri dei suoi due figli, Leone e Vittoria, che l'hanno sempre amata incondizionatamente.

«Dormire accanto a te mentre compi 6 anni, ricordandomi il momento più magico della mia vita: quando mi hai reso una mamma. Ti amo vita mia», ha scritto mamma Chiara, mentre condivide sulle storie Instagram le loro mani intrecciate.

Non si sa ancora come festeggeranno il compleanno del primogenito, nè se Fedez sarà presente o meno. Di sicuro lo era quella notte di sei anni fa a Los Angeles, quando Leone è nato dopo un travaglio durato 18 ore.

