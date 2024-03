Chiara Ferragni: «Riprende la vita mondana». Serata con gli amici mentre Fedez è a Londra

Chiara Ferragni ritorna alla sua vita mondana, tra impegni di lavoro nel suo The Blonde Salad Office e le serate con gli amici più fidati, sempre con outfit e trucco on point, grazie alle esperte mani del suo amico make up artist Manuele Mameli.

Dopo un venerdì molto impegnativo, l'imprenditrice digitale si è concessa un serata fuori insieme agli amici. La destinazione, come la compagnia sono top secret. Chiara ha voluto condividere solo alcuni scatti in ascensore dove mostra il suo look e in auto, verso il locale.

Fedez, nel frattempo, vola a Londra.