Fedez, fuga a Londra in dolce compagnia: «Ha già dimenticato Chiara Ferragni?». Ma non è come sembra

Fedez sta voltando definitivamente pagina. Il matrimonio con Chiara Ferragni fa parte del passato ormai e lui vuole guardare avanti, possibilmente lontano dai paparazzi che continuano a presidiare la casa dell'imprenditrice digitale a City Life.

Il rapper ha cambiato casa, abitudini e ha ricominciato ad uscire insieme agli amici del mondo della musica, da Lazza a Tedua. Non dimentica di certo i figli, Leone e Vittoria, per i quali è sempre presente, ma nei giorni in cui i piccoli sono con mamma Chiara, papà Federico può concedersi dei viaggi. Ieri sera, 15 marzo, il rapper è volato in Inghilterra dove, dopo una doccia rigenerante è uscito per cenare in compagnia di una donna.

Andiamo a scoprire di chi si tratta.