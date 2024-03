⁠⁠Chiara Ferragni, la frecciatina di Giulia De Lellis: «Nel nostro lavoro la chiarezza è fondamentale»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis non hanno mai avuto un buon rapporto, nonostante le molteplici amicizie in comune nel settore della moda e del beauty. Dopo Ferragni, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata in pochissimi anni l'influencer italiana con il maggior numero di follower su Instagram, aiutata soprattutto dalle sue partecipazioni ai reality show, come il Grande Fratello Vip, e alla conduzione di programmi su Real Time. La sua è una carriera poliedrica: dalla televisione allo smartphone, passando per l'imprenditoria. De Lellis ha, infatti, da poco creato anche la sua linea di make up, Audrer, il sogno della vita.

L'influencer, inoltre, è stata invitata all'università Bocconi per parlare di questo fenomeno, la sua linea beauty, e, ovviamente non sono mancate le domande sull'imprenditrice digitale che si trova sulla bocca di tutti in questi mesi, Chiara Ferragni.

Giulia De Lellis su Chiara Ferragni

Giulia De Lellis ha risposto ad alcune domande su Chiara Ferragni e il Pandoro gate, prendendo finalmente una posizione al riguardo: «La chiarezza è fondamentale: se stai pubblicizzando un prodotto scrivi "adv", se ti è stato regalato "gift", altrimenti è "no sponsor".

