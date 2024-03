Giulia De Lellis in cattedra alla Bocconi: «Non ho la laurea, facevo la commessa, ora ho un'azienda con 12 dipendenti»

di Redazione Web

Giulia De Lellis insegnante alla Bocconi per un giorno. Il prossimo 20 marzo, l'influencer parlerà agli studenti che sperano di sfondare nel mondo del lavoro. La 28enne ex volto di Uomini e Donne terrà una lezione al master in Fashion, experience & design management e parlerà della sua esperienza con Audrer, il brand di prodotti per la pelle lanciato nel 2023. «Voglio motivare chi ascolterà le mie parole: io dal niente ce l'ho fatta», dice.

Giulia De Lellis alla Bocconi

Giulia De Lellis terrà una lezione alla Bocconi, anche se non è laureata. «La laurea mi manca e vorrei tornare a studiare per prenderla. Ho 28 anni: so che lo farò», ha detto al Corriere. La 28enne ha raccontato di aver investito inizialmente 500mila euro nella sua azienda e di essere in attivo nel 2024.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Marzo 2024, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA