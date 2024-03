Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta, amore finito? Il video sospetto conferma la rottura

di Cristina Siciliano

Anche le cose belle hanno una fine. L'amore (da favola) tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta è giunto al termine? A quanto pare sì. Le voci su una presunta rottura tra i due ricorrono da tempo ma i diretti interessati non si sono mai esposti e non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Tuttavia, un commento dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne sembra confermare la fine della loro love story dopo circa quattro anni insieme. Parlando di uno dei suoi cosmetici, e riferendosi alla sua brevissima durata, Giulia De Lellis, attraverso un video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, ha ammesso che «dura meno delle sue relazioni». Parole dette così, un po' per gioco, ma che suonano proprio come l'ufficializzazione della fine della storia d'amore con Carlo Gussalli.

La storia d'amore

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli si sono conosciuti nell'estate del 2020 quando lei illo tempore faceva coppia con Andrea Damante.

Quando si è iniziato a parlare della storia d'amore al capolinea i due avevano appena traslocato insieme in un nuovo appartamento, nel quale i lavori di ristrutturazione si erano protratti per diversi mesi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 15:27

