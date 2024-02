Giulia De Lellis: «Ballo da sola. Ci vuole coraggio a buttarsi». Frecciatina al (forse) ex fidanzato Carlo Beretta?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono lasciati? È questa la domanda che, da giorni, i fan dell'influencer continuano a farsi. Sui social, o meglio nel suo regno, Instagram, la 28enne non ha confermato o smentito alcuna crisi o rottura e tantomeno ha fatto lui, che le piattaforme sociali le usa molto meno rispetto a Giulia. Tuttavia, nelle scorse ore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una storia che sa di frecciatina e in tanti si sono chiesti se non fosse rivolta proprio a Carlo.