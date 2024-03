Giulia De Lellis, filastrocca rimata alle 4 di mattina per le nipotine: «La caccia alle uova si avvicina»

di Redazione web

Giulia De Lellis trascorrerà la Pasqua insieme alla sua famiglia a Roma. L'influencer è tornata a casa ormai da qualche giorno per stare insieme anche alle adorate nipotine Matilde e Penelope che, spesso, compaiono nelle sue storie Instagram.

Giulia è affezionatissima alle bambine della sorella Veronica e quando può porta sempre loro dei giochi o dei pensierini. Quindi, nelle scorse ore, ha pubblicato alcune storie Instagram in cui mostra ai suoi fan come stia organizzando le attività per il giorno di Pasqua in cui ci sarà la caccia alle uova.

Giulia, durante la notte, ha cercato di scrivere una filastrocca rimata.

La storia Instagram di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ama trascorrere il suo tempo libero insieme alle nipotine con le quali fa i compiti, guarda i cartoni animati, organizza pigiama party oppure vari giochi da fare in compagnia.

La filastrocca di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, in seguito, ha pubblicato un'altra storia in cui mostra ai fan la prima filastrocca intitolata "Bianconiglio" e che recita così: «Nicolò, Matilde, Penelope e Mattia, la Pasqua è la festa più golosa che ci sia ma se alla mia caccia volete giocare, un bacino a tutti quanti dovete dare! Se la cioccolata volete mangiare, dentro alle grotte dovreste sbirciare...». L'influencer aggiunge, in modo ironico visto che la poesia è incompleta: «Sono le 4.13 ma siamo a buon punto devo dire».

