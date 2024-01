Giulia De Lellis racconta sempre tutto alle sue affezionatissime follower che la seguono dai tempi memorabili di Uomini e Donne. L'influencer, anche quando è davvero di fretta, non rinuncia mai a registrare e poi postare una storia su Instagram e, così, ha fatto anche questa mattina, venerdì 26 gennaio, quando, di corsa, si è diretta in aeroporto verso un volo che stava per perdere. Ecco cos'è successo.