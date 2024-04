Giulia De Lellis fa la spesa abbracciata a Giano Del Bufalo: Carlo Beretta (a Madrid con Melissa Satta) è ormai solo un ricordo

di Luca Uccello

Mentre il suo Carlo Beretta sta cercando di ricostruirsi una vita, magari con Melissa Satta (erano insieme a Madrid con alcuni amici), Giulia De Lellis ha scoperto già un nuovo amore. Si tratta dell'antiquario Giano Del Bufalo, protagonista su la Nove di Cash or Trash e fratello dell'attrice Diana.

Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme, in giro per le strade di Roma, mentre vanno a fare la spesa. Non è la solita Giulia, tutta perfettina. Molto più casual come il suo cavaliere che l'accompagna ormai da qualche mese. Una storia nata da poco ma che la sta già coinvolgendo a pieno come ha scritto sui propri social senza però ufficializzare ancora la sua nuova storia d'amore: «Il mio cuore è pieno».

Tra sorrisi e cose da mangiare da mettere nel carrello, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, mostra Giulia e Giano tra gli scaffali di un normale supermercato. Poi i due escono con dei sacchetti pieni di cose da mangiare. Un segnale in più che tra i due ormai c'è anche una certa intimità.

Intanto Giulia sul mercato ha lanciato una nuova linea di bellezza mentre Giano continua a interessarsi di oggetti tribali da rivendere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Aprile 2024, 13:28

