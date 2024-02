Giulia De Lellis è il gesto inaspettato verso (l'ex) Irama: «Io così quando canta»

Giulia De Lellis ha sempre dichiarato di essere una grande appassionata di musica, anche se, per sua stessa ammissione, è molto stonata. Quindi, in questi giorni, sta seguendo il Festival di Sanremo e uno dei cantanti in gara è proprio un suo ex fidanzato: Irama. Il cantante è in gara con il brano "Tu no". Già qualche sera fa, l'influencer aveva pubblicato una storia Instagram chiedendo ai suoi follower di votare l'artista con il quale, nonostante la relazione sia finita, è rimasta davvero in buoni rapporti.

Nelle scorse ore, Giulia ha pubblicato un selfie dopo avere assistito all'esibizione di Irama che ha duettato con Riccardo Cocciante: i due si sono esibiti con il brano "Quando Finisce un Amore" e sono stati applauditi in teatro e anche sui social.