Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme: l'avvistamento lascia senza parole i fan. Cosa è successo

di Alessia Di Fiore

Giulia de Lellis e Andrea Damante, storici ex che hanno fatto sognare il pubblico italiano durante la loro edizione di Uomini e Donne (e anche dopo), si sono lasciati con i corrispettivi partner nello stesso periodo. La famosa influencer era fidanzata da quattro anni con Carlo Beretta e pare che i due si siano lasciati per le diverse prospettive future, mentre Andrea frequentava l'attrice Elisa Visari ma i dettagli sulla loro rottura non sono stati resi noti.

La cosa non poteva non insospettire i fan, soprattutto gli eterni romantici che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di Giulia e Andrea, che hanno iniziato a ipotizzare che le due rotture, così ravvicinate, potrebbero essere motivo di un riavvicinamento tra i due.

Nelle ultime ore effettivamente qualcosa è successo: i due sono stati avvistati insieme o meglio, hanno entrambi partecipato al lancio del brand di Ignazio Moser e le foto dell'ex coppia hanno immediatamente fatto il giro del web.

MA SE TI ASPETTERÒ SUL CIGLIO SENZA FAR RUMORE#damellis pic.twitter.com/4i0Z5XWhdf — ilaa🦦🧚🏼‍♀️ (@sonooila) March 12, 2024

Alcuni fan hanno già iniziato a volare con la fantasia postando loro fotomontaggi sui social ma non c'è ancora alcuna conferma che l'ex coppia sia tornata a frequentarsi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 16:35

