Giulia De Lellis, la reazione di Andrea Damante al post per la morte del loro cagnolino Tommaso

Anche se la storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è ormai terminata da tempo, l’ex tronista di Uomini & Donne è tornato a reagire su un post Instagram dell’influencer a causa di un drammatico evento accaduto in questi giorni.

Tommaso, il cagnolino che avevano preso insieme, è venuto a mancare. Per questo motivo, tra le reazioni di tantissimi influencer, personaggi televisivi e altri vip orbitanti intorno a U&D o al mondo del Grande Fratello Vip, Damante ha lasciato un cuoricino sul profilo della sua ex fidanzata. Ma non solo.

Giulia De Lellis torna sui social dopo la morte del cagnolino Tommy: «Non riesco a parlare, grazie per il vostro affetto». Poi lo sfogo

Giulia De Lellis, morto il cane Tommaso: «Ciao amore mio». L'annuncio scatena le polemiche: ecco perché

Qualcuno ha cominciato anche a fare delle supposizioni per via di quello che Andrea ha scritto poi nelle sue Instagram Stories.

