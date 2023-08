Giulia De Lellis, morto il cane Tommaso: «Ciao amore mio». L'annuncio scatena le polemiche: ecco perché

di Redazione Web

Grave lutto per Giulia De Lellis che ha perso il suo amato Tommaso, il cane di razza spitz di pomerania. A darne la notizia è stata la stessa influencer, attraverso una storia Instagram dove ha mostrato la fotografia di un tramonto, scrivendo «Ciao amore mio». La morte del cane di De Lellis, di soli tre anni, è arrivata durante le vacanze a Ibiza che l’influencer sta trascorrendo col compagno Carlo Beretta.

ll piccolo Tommy

Tommy era un regalo dell’ex fidanzato di Giulia, Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne. Già a fine luglio, l’influencer aveva informato i suoi follower delle precarie condizioni di salute del suo cane, spiegando che avesse un liquido che gli aveva sospirato il cervelletto.

La polemica

Ma anche in questo caso, c'è chi ha fatto polemica. Come riporta Deianira Marzano, qualcuno ha commentato malamente l'annuncio social di Giulia, fuori dall'Italia. Marzano ha invitato a non giudicare quanto fatto dall’influencer, visto l’assenza di informazioni certe sullo stato di salute del cane: «Onestamente non possiamo giudicare perché non sappiamo il cane cosa avesse se lei poteva vederlo, ecc» ha scritto. «Sono certa che ne parlerà lei» ha concluso Deianira Marzano, ipotizzando c he la tragica scomparsa dell’animale domestico sia avvenuta inaspettatamente.

