Giulia De Lellis, amore in trasferta: il bacio a Madrid con Carlo Beretta fa sognare i fan

Amore in trasferta. Sono sempre più innamorati Giulia De Lellis e Carlo Beretta, ormai legati da anni. Ecco la foto che lo dimostra. Nelle sue stories, Giulia condivide un appassionato abbraccio fra lei e il fidanzato e il luogo in cui sono: «Love in Madrid», scrive l'influencer. I due sono volati in Spagna per trascorrere un wekeend all'insegna del relax e dell'amore.

Lo scatto

Nelle stories successive, l'ex volto di Uomini e donne, pubblica ancora una foto ma stavolta il soggetto è solo il fidanzato. Seduto in giardino, con gli occhiali da sole, Carlo la guarda senza sorridere, quasi a volere far intendere che fosse uno scatto rubato. Attorno a lui, piante, verde e tavolini: saranno in un ristorante all'aperto? Non è specificato. Fatto sta che le temperature sembrano alte e non solo quelle climatiche. Fra i due c'è una forte intesa e gli abbracci appassionati fanno sognare tutti.

