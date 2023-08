Federica Pellegrini, il tramonto (da sogno) con Matteo Giunta e... il pancino che cresce sempre di più

di Redazione web

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo le loro romantiche vacanze in Grecia (a Santorini) e, in questi giorni, stanno postando moltissimi contenuti di coppia: tra foto, video e reel sono sempre insieme e sorridenti. I fan della Divina, inoltre, non vedono l'ora di vedere la bambina che nascerà e nei commenti sotto i suoi post le chiedono a gran voce di mostrare di più il suo pancino che, intanto, cresce a vista d'occhio. Nell'ultima serie di foto pubblicate, Federica è con il marito Matteo davanti a un tramonto mozzafiato.

Il post Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini si sta godendo, forse, la sua estate più bella. L'ex nuotatrice è in compagnia del marito Matteo Giunta e, dentro di lei, sta crescendo una nuova vita. Proprio per questo, ogni momento è buono per sorridere e scattarsi un selfie in bikini o davanti a un bel tramonto. Inoltre, la Divina e il marito sono più innamorati che mai e le ultime foto pubblicate su Instagram lo dimostrano. Come didascalia del post, Federica ha scelto alcune emoticon del tramonto ma non ha aggiunto nessuna parola, in fondo, non è nemmeno necessaria, dato che, a parlare sono i suoi occhi e quelli del suo ex allenatore. Nelle foto, poi, è evidente anche il pancino che, con il passare dei mesi, cresce sempre di più.

Federica Pellegrini e i social

Federica Pellegrini è davvero molto amata sui social. Il suo profilo Instagram conta quasi due milioni di follower che la seguono molto appassionatamente e le lasciano sempre dolci messaggi: «Tu e Matteo siete troppo belli, una coppia meravigliosa», «Spero che la vita possa regalarti sempre tanta felicità» oppure ancora «Sarete dei genitori fantastici».

