Federica Pellegrini e la sua nuova ospite: «È tornata e sì, le ho già dato un nome»

Federica Pellegrini si sta godendo le sue vacanze estive a Santorini, in Grecia e sta documentando tutto ciò che fa sul proprio profilo Instagram. L'ex nuotatrice posta, infatti, moltissime foto, video e reel per tenere sempre aggiornati i suoi tantissimi follower e così, ha fatto anche nelle ultime storie in cui racconta di avere in casa una nuova e dolcissima ospite alla quale ha già dato un nome. Ecco a chi si riferisce.

La storia Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellgrini è in totale relax a Santorini dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax insieme al marito Matteo Giunta. Nelle sue storie Instagram, la Divina ha pubblicato la foto di una tenera gattina nera che, ha spiegato, le va a fare visita ogni sera perché sa che potrà trovare un pasto caldo nella ciotolina. Quindi, Federica ha pubblicato una foto della gatta che mangia tranquillamente e ha scritto: «Baghera è tornata, pappa servita» e poi: «Sì, le ho già dato un nome», con tanto di emoticon con le lacrime dal ridere.

Infine, nell'ultima storia postata, Federica fotografa un altro gattino e aggiunge: «Abbiamo capito che è una famiglia di gatti neri, lui è il maschio... hanno tutti capito dove si mangia! Però, ultimo giorno di party hardy», evidentemente le vacanze sono finite anche per la Divina.

Federica Pellegrini e l'amore per gli animali

Federica Pellegrini non ha mai nascosto il suo grande amore per gli animali e questa sua passione è emersa anche durante la sua avventura a Pechino Express. La Divina possiede quattro bulldog francesi che, spesso, compaiono sui social con lei: Vanessa, Cesare, Rocky e Bianca.

