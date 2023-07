Giulia De Lellis, in vacanza in Israele vittima di catcalling? «Ah no, i fischi non erano per me...»

di Redazione Web

"Fischi per fiaschi". Il noto detto calza a pennello con l'episodio successo a Giulia De Lellis, l'ex gieffina che è stata protagonista, poche ore fa, di una scenetta del tutto surreale. In vacanza in Israele col fidanzato Carlo, Giulia pubblica su Instagram diversi scatti, mostrando i meravigliosi posti che sta visitando. Ma ad un certo punto ecco scattare la possibile disavventura, poi caduta nel comico e che ha scatenato l'ilarità dei suoi follower.

L'episodio

Mentre raggiunge il suo gruppo di viaggio per fare un'escursione, Giulia sente dei fischi e si ferma, riprendendo il tutto col cellulare. «Pensavo fischiassero a me ma...» scrive Giulia nella sua story Instagram, riferendosi forse al fatto che in Italia è abituata a ricevere attenzioni o anche solo i fischi fastidiosi degli uomini.

Ma, evidentemente, in Israele vige un'altra modalità di apprezzameto e, quindi, l'ex corteggiatrice capisce che i fischi non sono per lei e scrive: «Non era nessuna forma di catcalling per me» sottolinea. Insomma, sembra che nessuno la stesse guardando, infatti l'influencer precisa che non c'era nessun apprezzamento "forzato" per lei.

In passato

Ironia o verità, è certo che ormai in Italia il catcalling sia all'attezione dei più, da quando la prima ad accendere i fari su quello che può essere definito un "disagio sociale" è stata Aurora Ramazzotti, parlandone sui social.

