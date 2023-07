Giulia Salemi choc, l'addio (inaspettato) al GfVip: «​Sono grata a Mediaset, ma mi dedicherò ad altro»

di Redazione web

A grande sorpresa di tutti gli appassionati del GfVip, Giulia Salemi ha comunicato che non parteciperà alla prossima edizione. La sua presenza come commentatrice social del programma Mediaset era data per consolidata, ma a quanto pare un colpo di scena nel salotto di Alfonso Signorini arriva come un fulmine a ciel sereno nelle ultime ore. A spiegare le motivazioni è la stessa influencer ed ex gieffina che commenta così.

«Sono grata a Mediaset»

«Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello - ha scritto Giulia Salemi nelle sue stories di Instagram -.

L'influencer sostiene di essere grata a Mediaset e sottolinea che i rapporti con l'azienda di Pier Silvio Berlusconi rimangono «solidi e costruttivi».

«Mi dedicherò alla terza edizione di"Salotto Salemi", il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò ad un progetto su cui con Pierpaolo ed il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà "Casa Prelemi" - ha continuato Giulia Salemi nel suo messaggio sui social -. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti».

Chi ha deciso?

Non è chiaro se sia una scelta sua o se a volerla fuori dai riflettori di Canale 5 sia stato proprio il patron di Mediaset che sembra non gradire la presenza di influencer e personaggi provenienti dai social. Giulia Salemi ha, però, concluso il suo messaggio così: «Tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi quest'anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo».

