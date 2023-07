Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli volano a Mykonos: l'imitazione di lui è esilarante

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno godendo le vacanze estive con vari viaggi in giro per l'Italia e non. L'influencer e l'ex gieffino pubblicano moltissime storie e foto insieme in cui mostrano ai propri follower dove si trovano e come passano le loro giornate. Nelle ultime storie che Giulia ha postato, ha svelato di essere a Mykonos, Grecia insieme al fidanzato che le regala un'imitazione esilarante.

La storia Instagram di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si trovano a Mykonos in Grecia, dove trascorreranno qualche giorno di vacanza, lontani dal caos cittadino di Milano. I due, dopo la piccola crisi che c'è stata in febbraio, sembrano essere più innamorati che mai e, infatti, sui social pubblicano moltissimi contenuti di coppia.

Nelle sue ultime storie Instagram, Giulia ha filmato il fidanzato, mentre, a pranzo, faceva una sua imitazione. Pierpaolo descrive i momenti prima e dopo il pranzo e la sua gag è davvero divertente, infatti, l'influencer non riesce a smettere di ridere e scrive: «Ok, cominciamo», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate. Infatti, durante il soggiorno a Saint-Tropez, il fidanzato si è scatenato con le scenette comiche.

Le vacanze di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno trascorrendo le loro vacanze estive in varie località. A giugno, sono stati in Costiera Amalfitana dove hanno scattato foto mozzafiato, poi, la scorsa settimana a Saint-Tropez, in Francia e, in questi giorni, invece, si trovano a Mykonos.

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 17:32

