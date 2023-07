Giulia Salemi, l'imitazione di Pierpaolo Pretelli è esilarante: «Ho le lacrime»

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno concedendo qualche giorno di relax a Saint-Tropez in Francia e, da bravi influencer, stanno documentando tutto su Instagram, così da tenere aggiornati i propri follower su ciò che fanno. Nelle ultime storie pubblicate dall'ex opinionista del GfVip, Pierpaolo si lancia nelle imitazioni più disparate della fidanzata che non trattiene le lacrime dalle risate. Inoltre, l'ex gieffino ha anche postato un video esilarante di Giulia Salemi in una versione inedita.

Giulia Salemi, la confessione: «Ecco quali sono le mie cose preferite». E Pierpaolo Pretelli sorprende tutti a cena

Ariadna Romero (ex di Pierpaolo Pretelli) è fidanzata con un cantante molto famoso? Il gossip che impazza sui social

Le storie Instagram di Giulia Salemi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno coppia fissa ormai da due anni e l'influencer ha, più volte, dichiarato che uno dei segreti della loro relazione è sicuramente il fatto che insieme ridono tanto e si divertono molto. Ed, effettivamente, è proprio ciò che traspare dalle sue storie Instagram più recenti. Pierpaolo, infatti, che già al Gfvip aveva mostrato le sue doti di imitatore, ha "indossato" i panni della fidanzata, facendole il verso in più situazioni: in spiaggia, in albergo o al ristorante. Ciò che più ha fatto divertire Giulia, che ha anche scritto: «Ve lo giuro ragazzi, ho le lacrime dal ridere», è il fatto che il fidanzato l'abbia fatta passare come una ragazza perennemente stanca, diffidente davanti a nuovi gusti culinari e, a volte, anche lamentosa.

Il video di Pierpaolo Pretelli

Inoltre, Pierpaolo Pretelli ha anche postato un video davvero divertente in cui ogni volta che propone di fare qualcosa o andare da qualche parte, trova la fidanzata addormentata profondamente.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA