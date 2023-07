Giulia Salemi, la confessione: «Ecco quali sono le mie cose preferite». E Pierpaolo Pretelli sorprende tutti a cena

di Redazione web

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si stanno concedendo alcuni giorni di vacanza a Saint-Tropez in Francia e, da buoni influencer, postano numerose storie durante la giornata. I due ex gieffini non sono alla loro prima tappa estiva perché, nel mese di giugno, hanno soggiornato in Costiera Amalfitana dove hanno scattato moltissime foto, poi, pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Nelle sue ultime storie, però, Giulia Salemi ha elencato alcune delle sue cose preferite e... il look improbabile del fidanzato.

Le storie Instagram di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha pubblicato alcune storie Instagram che la ritraggono in vacanza insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli. L'influencer ha filmato un tavolo imbandito per la cena, il mare e, poi, il compagno che sulle spalle aveva una copertina per ripararsi dall'umidità notturna. Giulia ha, quindi, scritto: «Cose preferite: cenare in spiaggia scalza e con la brezza marina, un po' di musichina e la copertina come una nonnina», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

Dopo le voci che si erano susseguite negli ultimi mesi e che parlavano di una crisi di coppia, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano ad apparire felici sui social. Recentemente, la coppia ha anche fatto visita a Leonardo, il bambino dell'ex velino, che ora vive a Miami con mamma Ariadna Romero.

Giulia Salemi e le vacanze

Giulia Salemi si sta godendo alcuni giorni di pieno relax che comprendono, comunque, anche luoghi di città. Ad esempio, è stata al concerto dei Coldplay a San Siro e, poi, si è "esibita" sul palco della festa di Chi a Rimini, insieme ad Achille Lauro.

