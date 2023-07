Rocco Casalino, compleanno con shopping nel cuore di Roma: la scelta del servizio piatti FOTO

di Redazione web

Rocco Casalino è stato per lungo tempo il portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, nella galassia M5S. Il giornalista ex protagonista del Grande Fratello ha anche partecipato, più volte, a vari programmi televisivi come ad esempio Live Non è la D'Urso oppure Pomeriggio Cinque e, proprio di recente, è stato intervistato da Francesca Fagnani nel suo talk show, Belve. Oggi, 1 luglio, Casalino compie gli anni ed è stato paparazzato in un negozio intento a scegliere un servizio di piatti.

Rocco Casalino e la scelta delle stoviglie

Rocco Casalino è stato paparazzato alla Rinascente di piazza Fiume a Roma, mentre, consigliato da una commessa del reparto arredamento e oggetti per la casa, stava scegliendo il servizio dei piatti.

Il giornalista era solo ed è parso molto concentrato nella scelta delle stoviglie nuove. Proprio oggi, Casalino festeggia il suo 51esimo compleanno e, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato alcune storie in cui si trova in compagnia di alcuni amici che stanno facendo festa con lui.

Rocco Casalino, durante la sua intervista a Belve, aveva voluto specificare (ancora una volta) di essere una persona totalmente diversa da quella che si era vista nella prima edizione del Grande Fratello: «Se sono quello che sono non lo sono per il Grande Fratello, ma lo sono perché ho studiato tanto.

