Barbara d'Urso non condurrà Pomeriggio 5. Mediaset la ringrazia «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto»

di Redazione web

Barbara d'Urso non sarà più al timone di Pomeriggio 5 dal prossimo autunno. Ad annunciarlo è un comunicato stampa. «Canale 5 e Barbara d' Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5». Lo annuncia Mediaset, ringraziando «Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete».

«Il contratto dell'artista - ricorda l'azienda - è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d'Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali».

Ma cosa è successo? Andiamolo a scoprire.

Barbara lascia Pomeriggio 5

Barbara d'Urso era giunta alla quindicesima edizione di Pomeriggio 5, lo show d'informazione divenuto ormai il programma di punta della conduttrice. Barbara aveva terminato la stagione televisiva con ascolti da record, eppure, qualcosa sembra non essere piaciuto ai dirigenti Mediaset che hanno deciso di non confermarla per la nuova edizione, in partenza da ottobre 2023.

Secondo alcune voci di corridoio, Barbara avrebbe chiesto ai dirigenti Mediaset un programma in prima serata, ma non sembrerebbe essere stata accontentata.

Il contratto con Mediaset giungerà a termine a dicembre 2023 e nel frattempo dovrà trovare altri progetti in cui cimentarsi. Per adesso ai fan della presentatrice che mette "il cuore" in tutti i programmi che fa, rimane solo da aspettare il 4 luglio quando saranno svelati, finalmente, i palinsesti previsti per la nuova stagione televisiva.

Inizia già il toto scommesse su chi prenderà il posto della storica conduttrice.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 16:18

