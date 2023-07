Barbara d'Urso, i fan notano un dettaglio nel selfie in palestra: «Lui chi è?»

di Redazione web

Barbara d'Urso è in vacanza dopo una stagione televisiva molto impegnativa che si è conclusa molto tristemente per lei con l'addio di Silvio Berlusconi, fondatore di Mediaset. Dopo aver chiuso il suo talk show pomeridiano, Pomeriggio Cinque, Barbara ha deciso di trascorre parte delle sue vacanze estive in palestra, per rimettersi in forma in vista del ritorno in televisione, previsto per settembre.

La conduttrice ha pubblicato alcune storie che la ritraggono in palestra mentre si allena, ma i fan hanno subito notato un dettaglio nelle foto allo specchio.

Barbara d'Urso e il dettaglio nella foto

Barbara d'Urso ha pubblicato alcune storie che la ritraggono in palestra, mentre si allena per tornare, sempre più in forma, in televisione a settembre. I fan hanno notato che, nella foto dove la conduttrice si trova nel bel mezzo di un allenamento per le braccia, mentre tira la corda, allo specchio si intravede un uomo.

L'uomo è colui che scatta la fotografia, pubblicata poi sulle storie Instagram. Che sia il suo nuovo personal trainer o, forse, una persona speciale?

Mentre i fan continuano ad interrogarsi, Barbara d'Urso è tornata a casa, in tempo per prepararsi una gustosa cena, tra polpettone e parmigiana di melanzane.

