Bianca Berlinguer, Barbara d'Urso e Myrta Merlino: come cambiano Rai e Mediaset

Non c'è solo il caso Bianca Berlinguer alla Rai, ora scoppia anche il caso Barbara d'Urso a Mediaset. Le due signore del video delle rispettive aziende si trovano a un bivio. Restare a condizioni diverse oppure tentare nuove strade. Barbara d'Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque, appuntamento classico di Canale5 ma che negli ultimi tempi subisce sonore sconfitte nella gara di ascolti da La Vita in diretta di Alberto Matano su Rai1. La d'Urso ha più volte chiesto ai vertici Mediaset di tornare con una prima serata. Il suo contratto scade a dicembre. Potrebbe rinnovarsi con il baratto della prima serata al posto di Pomeriggio 5. Sempre che i rapporti tra i vertici aziendali di Cologno e Barbarella non subiscano tracolli. Come accadde in precedenza con Alessia Marcuzzi.

Barbara d'Urso non condurrà Pomeriggio 5. Mediaset la ringrazia «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto»

Bianca Berlinguer si è lamentata perché al martedì in palinsesto Rai2 ha deciso in prima serata di mandare in onda nell'arco della stagione autunnale prima Boomerissima e poi Belve, due programmi che a giudizio della conduttrice potrebbero togliere ascolti a Cartabianca. Un fuoco amico che si aggiunge a DiMartedì su La7 che come competitor riesce sempre a vincere nei confronti di Rai3.

Un'altra cosa che la Berlinguer non ha digerito è la scelta di concedere a Rai3 un altro talk, affidato a Nunzia De Girolamo, il lunedì sera 24 ore prima di Cartabianca. Bianca teme il nuovo programma possa togliere ospiti al suo. Del resto Mauro Corona da solo non può fare miracoli. La Berlinguer potrebbe rispondere alle sirene che provengono da Mediaset. L'azienda di Cologno non ha ancora deciso chi sarà la conduttrice di Controcorrente Prima Serata, lasciato orfano da Veronica Gentili passata alle Iene (dove rimpiazzerà Belen). La predestinata Myrta Merlino dovrebbe essere dirottata al pomeriggio e la Berlinguer prendere il suo posto al mercoledì in prima serata du Rete4.

