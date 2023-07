Mara Venier, cena in famiglia dopo il lutto del genero Pier Francesco Forleo: «Il senso della vita sono loro»

di Redazione web

Mara Venier (72 anni) ha chiuso una stagione molto difficile per "Domenica In". Nonostante gli ascolti l'abbiamo ripagata del duro lavoro e della passione che la conduttrice ha messo nella produzione del suo programma, Mara non ha negato ai suoi fedeli telespettatori di aver sofferto molto per la perdita del marito della figlia Elisabetta Ferracini (54 anni), Pier Francesco Forleo (61 anni), genero a cui era molto legata. Durante la pausa estiva della programmazione, Mara ha deciso di dedicare il suo tempo libero alla sua famiglia e, soprattutto ai suoi nipoti.

La conduttrice Rai ha pubblicato alcune storie su Instagram molto dolci, andiamo a vedere dove si trovava.

Mara Venier e la cena in famiglia

Mara Venier è in compagnia della sua famiglia e si sta godendo le sue meritate vacanze con i suoi nipotini. Il ruolo della nonna le si addice molto e Giulio e Iaio la adorano.

La conduttrice ha postato alcune storie su Instagram in cui è ritratta a cena con la sua famiglia, il marito Nicola Carraro e i suoi figli (tra cui anche Elisabetta Ferracini) con i nipotini, in un noto ristorante milanese, "Il baretto Milano". Nella seconda foto pubblicata, si intravede nonna Mara, dolcissima nel selfie con Giulio e Iaio e la scritta: «il senso della vita».

L'amore di Mara per la sua famiglia è immenso e l'ha dimostrato sempre, soprattutto in un momento così difficile come la perdita di un componente così importante della famiglia, come il dirigente Rai e marito della figlia Elisabetta, Pier Francesco Forleo.

