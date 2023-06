Emilio Fede attacca Mara Venier dopo la fine di Domenica In: «Ricordati che non eri nessuno»

di Redazione Web

Emilio Fede attacca duramente Mara Venier nell'ultima puntata andata in onda di Domenica In. Sebbene il video sia di qualche giorno fa, in queste ore sta rimbalzando in rete, ricondiviso dai vari utenti che hanno notato un dettaglio che inizialmente sembrava essere passato inosservato. Fede ha commentato in modo tutt’altro che carino il discorso con cui la conduttrice veneta ha chiuso la stagione del programma festivo di Rai Uno.

Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe lasciare il suo posto nella nuova edizione del programma: ecco cosa succederà

Valentina Ferragni, il like (scomparso) al post contro Berlusconi scatena le polemiche: «Indelicata»

La critica di Fede

L'ultima puntata per Mara non è stata facile, visto il recentissimo lutto di suo genero. La notizia della morte di Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini, ha sconvoloto la conduttrice che lo ha ricordato e salutato all'inizio della puntata e anche alla fine. Nell'ascoltare le parole della Venier, Fede però commenta: «Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno», ha affermato con un sorriso sulla bocca.

Prossima stagione

Nel corso della sua gestione di Domenica In, diversi telespettatori hanno ritenuto spesso le sue interviste troppo egocentriche ed egoriferite. Ma cosa ne sarà di Mara nella prossima stagione televisiva Rai? Domenica In è stato cofermato come programma e al timone sembra che ci sarà proprio la Venier, nonostante le recenti polemiche e nonostante da tempo la zia Mara abbia parlato di un suo possibile ritiro dalla Tv.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA