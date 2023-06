Mara Venier fuori dalla Rai? Le dure parole dei vertici dopo il caso Impagnatiello a Domenica In: cosa sta succedendo

di Redazione Web

Mara Venier è finita in una vera e propria bufera dopo le parole da lei pronunciate nel corso dell'ultima puntata di Domenica In sul caso di Giulia Tramontano. La conduttrice, in diretta, ha definito il compagno, reo confesso, della donna uccisa al settimo mese di gravidanza, un mostro, rivolgendosi anche alla famiglia di lui. Parole dure, che la conduttrice ha provato a giustificare nel corso della trasmissione, ma che pare non siano piaciute affatto ai vertici Rai.

Le parole dei vertici

Ad alimentare le accuse ci pensa Riccardo Laganà. Quest’ultimo, consigliere d’Amministrazione Rai, sembra voler mettere in discussione il ruolo che da anni Zia Mara riveste nel programma di punta della domenica pomeriggio di Rai1. A parlare è stato lo sesso Laganà su Twitter: «Questo accade quando direttori e dirigenti, anziché gestire attentamente gli spazi televisivi, lasciano campo libero a certi artisti, autori e agenti.

Il futuro di Zia Mara

Secondo il dirigente sarebbe necessario prestare più attenzione a ciò che accade nel corso delle puntate che vanno in onda. Si pensa che questa polemica scoppiata proprio sul primo canale della Rai possa avere delle conseguenze anche sulla conduttrice. Mara Venier spiega da anni di voler lasciare la conduzione del programma per potersi godere un po' di riposo. Che il desiderato riposo effettivamente arrivi con l'inizio della prossima stagione?

